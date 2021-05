Benito Benedictus-Radio U (Brest)-Dj Set

Ronan Lefeuvre, le passionnée de musiques électroniques de Radio U reçoit un jeune dj des collectifs Sequence et Gh7st, le bien nommé Benito Benedictus.

Il nous donne un aperçu de sa sélection techno bleep & breaks, neo trance et electro avec un très bon mix.

Wave Sample

Synful Dyme – Biadal

Baby Rollén – Submarine Mammals

Dylan Forbes – Djibril 9

Majestic – Dotcom

Dr. DNA – On the Road

West Coast Connection – Rollerdub

Bliss Inc. – Lan Party

Emkay – Down To The funk (Original Mix)

Transparant Sound – Remanisance (Remix)

S.H.A.R.P.2 – Perception 5 Indoctrinate – Feeling You

Pour en savoir plus :

https://www.facebook.com/benedictusbenito98

Bonne écoute!