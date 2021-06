Pour ce Campus Local Club, on vous présente

Blanca Brusci, jeune DJ du collectif La Rennes des Voyous et

animatrice de leur émission Voyous sans frontière sur C Lab. Elle

nous propose un mix voyageur entre electro world, afro, break.

Une contribution Radio C-lab Rennes

https://www.c-lab.fr

Tracklist : non fourni

Liens Soundcloud :

https://soundcloud.com/lrdv-rennes

https://soundcloud.com/bbrusci

Illustration : Logo de La Rennes des Voyoux : Réalisation Sarah Fatmi