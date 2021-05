Yaz Records-Hestya

Hestya, c’est bien plus qu’un collectif. C’est un groupe d’artistes qui ne connaît pas de frontières, qu’elles soient terrestres ou musicales. C’est une caravane en marche où chacun est libre d’apporter un peu de son univers, de sa personnalité. C’est un mouvement qui s’est formé à l’aube de jours sombres, où le monde de l’art avait semblait-t-il été réduit au silence, confiné dans ses retranchements, condamné à l’oubli.

Paris, Montpellier, Amsterdam, Barcelone, Tokyo…qu’importe la distance, c’est notre son qui nous réunit, ce son qui au fil des jours a révélé son identité de plus en plus clairement.

Hestya, c’est le feu sacré qui brûle en chacun, celui qui nous fait nous interroger sur notre essence même et notre rôle dans ce monde où règne la folie.

Hestya, c’est avancer main dans la main, sans jamais se laisser éteindre.

Le premier album « Destiny » sortira le 18 juin 2021 sur le label montpelliérain Yaz Records.

En attendant voilà un dj-set exclusif du collectif pour les radios campus. Bonne écoute!

En savoir plus :

https://www.facebook.com/hestyamusic