D’aidants à aimants il n’y a qu’une lettre

Résumé : Pour le 2ème épisode de notre 3ème saison, nous sommes toujours en vadrouille et cette fois-ci c’est Le Potager extraordinaire de la Roche sur Yon en Vendée qui nous accueille. Véritable lieu de découvertes et d’émerveillement avec des plantes plus incroyables les unes que les autres, le Potager Extraordinaire se veut un lieu de transmission et de préservation végétale, en plein cœur de la Vendée. Un immense merci à eux pour leur accueil !

Ce deuxième épisode de notre 3ème saison est l’occasion pour nous d’élargir notre émission à notre territoire. En effet, la délégation APF France handicap du Maine-et-Loire fait parti du territoire Vendée/Maine-et-Loire alors aujourd’hui, nous sommes ravis d’être à côté de nos camarades Vendéens pour ensemble parler de la thématique des aidants à l’occasion de notre assemblée territoriale.

Au programme :

Le célèbre billet d’humeur de Katherine.

Des discussions sur les aidants, chacun pourra partager son histoire tout au long de cette émission.

Et enfin, nous terminerons par le célèbre agenda de Katherine.

Merci pour votre écoute et voici quelques ressources utiles :