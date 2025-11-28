Capharnaüm joyeux : Infos, engagements, solidarité, convivialité et coups de gueule !

- Le billet d’humeur de Katherine.
- La chronique Quoi de neuf en boutique solidaire avec Angelo.
- Une interview du Défi 24h Angers Téléthon où nous recevrons Marine, marraine de l’édition 2025 et deux membres de la Team du Défi : Éric Brivain et Marie Laure Bioteau.
- La chronique J’en connais un rayon de Philippe où il nous a parlé de la collecte des Déchets et de la problématique d’accessibilité des composteurs partagés. Un véritable enfer pour toutes les personnes en situation de handicap mais aussi pour les enfants !
- Notre chronique culturelle avec Éric qui nous parle de cinéma.
- La chronique Roue de secours de Philippe dans laquelle il nous parle de stationnement PMR et de la difficulté liée aux innovations technologiques et à la disparition des êtres humains gérant la verbalisation. Résultat de nombreuses amendes pleuvent alors que les gens sont dans leur bon droit.
-
Et enfin, nous terminerons par l’agenda par Katherine.