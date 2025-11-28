Publié le par Etienne Devèche

Capharnaüm joyeux : Infos, engagements, solidarité, convivialité et coups de gueule !

  • Le billet d’humeur de Katherine.
  • La chronique Quoi de neuf en boutique solidaire avec Angelo.
  • Une interview du Défi 24h Angers Téléthon où nous recevrons Marine, marraine de l’édition 2025 et deux membres de la Team du Défi : Éric Brivain et Marie Laure Bioteau.
  • La chronique J’en connais un rayon de Philippe où il nous a parlé de la collecte des Déchets et de la problématique d’accessibilité des composteurs partagés. Un véritable enfer pour toutes les personnes en situation de handicap mais aussi pour les enfants !
  • Notre chronique culturelle avec Éric qui nous parle de cinéma.
  • La chronique Roue de secours de Philippe dans laquelle il nous parle de stationnement PMR et de la difficulté liée aux innovations technologiques et à la disparition des êtres humains gérant la verbalisation. Résultat de nombreuses amendes pleuvent alors que les gens sont dans leur bon droit.
  • Et enfin, nous terminerons par l’agenda par Katherine.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.