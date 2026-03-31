Publié le par Etienne Devèche

Sport et handicap : une révolution est-elle vraiment en marche ?

  • Le billet d’humeur de Katherine.
  • Une prise de parole de Marine : Sport et handicap, une révolution est-elle vraiment en marche ou est-elle plutôt en construction ?
  • Une interview où nous avons la chance de recevoir Brieuc Mathorez, Conseiller en développement des politiques sportives auprès de la DSDEN 49, Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports.
  • Une chronique culturelle de notre cher Éric.
  • Et enfin, nous terminerons par l’agenda de Katherine.
Ressources utiles :

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