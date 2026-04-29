Culture et handicap, parlons-en !

Résumé : Dans cette émission consacrée à la culture et au handicap, nous ouvrons le micro à des voix engagées et inspirantes.

Katherine inaugure ce rendez-vous avec son billet d’humeur intitulé « La culture n’est pas un luxe mais une liberté qui nous fait rêver », un plaidoyer fort pour une culture accessible à toutes et tous. Nous accueillons ensuite Henry et Marie, bénévoles de la délégation, pour une interview autour du théâtre et du handicap : pratiques inclusives, expériences de terrain et regards sur l’expression artistique des personnes en situation de handicap, un échange très enrichissant.

Philippe nous raconte ses dernières aventures autour de l’obtention de son permis de conduire adapté, un témoignage personnel entre défi, autonomie et persévérance. Marine en profitera pour lui poser quelques questions afin d’approfondir le sujet et nous donner envie d’en découvrir encore plus.

L’émission se poursuit avec un échange collectif sur l’accès à la culture pour les personnes en situation de handicap, mettant en lumière les obstacles existants mais aussi les initiatives qui font bouger les lignes.

Enfin, Katherine clôture l’émission avec l’agenda, pour ne rien manquer des prochains rendez-vous de notre association. Une émission riche en échanges et témoignages où la culture se révèle comme un espace de liberté, de partage mais surtout où rien n’est impossible.