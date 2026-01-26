Regards croisés – Sensibilisation, culture et discussions, débutons l’année ensemble avec de nouveaux projets !

-
Le billet d’humeur de Katherine où elle évoquera la neige, pas du tout la météo la plus adaptée pour les personnes en situation de handicap mais également l’accessibilité aux lieux de soins, etc.
- Une interview où nous aurons la chance de recevoir Inès notre directrice territoriale Maine-et-Loire/Vendée avec qui nous évoquerons le bilan de 2025, les objectifs de 2026 et tous les beaux projets qui nous attendent.
- Une prise de parole de Marine qui nous expliquera pourquoi la sensibilisation est essentiel dans notre monde actuel.
- Et une chronique culturelle de notre cher Éric.