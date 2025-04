L’amour conjugal catholique garanti à vie ?

La vision de l’amour conjugal prônée par l’Église catholique est-elle compatible avec les réalités de nos vies humaines ? Sommes nous obligés de rester avec la personne avec qui nous avons dit « Oui » à 25 ou 30 ans, lorsqu’il n’y a plus d’amour, voire lorsque la haine a remplacé l’amour ? Est-ce juste qu’après un divorce, une personne ne puisse plus rencontrer quelqu’un d’autre et souhaiter faire reconnaître cette nouvelle union par l’Église catholique ?

Plus largement, peut-on être catholique si nous désobéissons aux règles de l’institution et à ses dogmes religieux ?

Nous vous proposons de réfléchir ensemble à ces questions lors de ce nouvel épisode de notre émission radio « Prière de l’ouvrir ! »

Pour aller plus loin, nous vous proposons quelques biens culturels :

Livres :

“ Médecin catholique, Pourquoi je pratique l’euthanasie ? ” de Corinne Van Ost, préfacé par Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France et théologienne.

” de Corinne Van Ost, préfacé par Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France et théologienne. “ La sagesse d’un pauvre » d’Eloi Leclerc, sur l’expérience de doute dans la foi de Saint Francois d’Assise (même ceux que l’Eglise catholique présente comme des Saints, ont douté, ont chuté, se sont trompés).

» d’Eloi Leclerc, sur l’expérience de doute dans la foi de Saint Francois d’Assise (même ceux que l’Eglise catholique présente comme des Saints, ont douté, ont chuté, se sont trompés). “ Les naufragés de l’esprit : des sectes dans l’Eglise catholique ”, de Thierry Baffoy, Antoine Delestre, Jean Paul Sauzet. (sur les communautés du Renouveau charismatique, inspirées du pentecôtisme américain, ouvrage dans lequel différents témoignages de personnes qui ont été dans certaines de ces communautés catholiques, racontent des dysfonctionnements, des dérives sectaires et des abus de pouvoir)

”, de Thierry Baffoy, Antoine Delestre, Jean Paul Sauzet. (sur les communautés du Renouveau charismatique, inspirées du pentecôtisme américain, ouvrage dans lequel différents témoignages de personnes qui ont été dans certaines de ces communautés catholiques, racontent des dysfonctionnements, des dérives sectaires et des abus de pouvoir) “ Le nouveau péril sectaire ” de Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre (Près d’un demi-million de Français vivent aujourd’hui sous emprise sectaire, souvent au péril de leur intégrité physique et mentale. Pourtant, depuis dix ans, la puissance publique a baissé la garde face à un phénomène toujours plus fragmenté et difficile à cerner. La religion catholique n’est pas épargnée par ces dérives. Le cas du diocèse de Fréjus Toulon est notamment évoqué dans cet ouvrage).

” de Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre (Près d’un demi-million de Français vivent aujourd’hui sous emprise sectaire, souvent au péril de leur intégrité physique et mentale. Pourtant, depuis dix ans, la puissance publique a baissé la garde face à un phénomène toujours plus fragmenté et difficile à cerner. La religion catholique n’est pas épargnée par ces dérives. Le cas du diocèse de Fréjus Toulon est notamment évoqué dans cet ouvrage). “Que celui qui n’a jamais péché…” du prêtre Jean-Philippe (ancien délinquant devenu prêtre au service des prostitué.e.s du bois de Boulogne pour leur apporter des préservatifs, des soins, du café, et un accueil inconditionnel).

“ Il renverse les puissants : portraits de chrétiens contestataires ”, Jean-Baptiste Ghins, Matthias Petel, Timothée de Rauglaudre. (Au travers de plusieurs portraits de chrétiens qui ont osé se lever au nom de l’Evangile, les auteurs de cet ouvrage nous font découvrir la puissance de la foi chrétienne lorsqu’elle est utilisée pour contester l’ordre établi et renverser les puissants de leur trône.)

”, Jean-Baptiste Ghins, Matthias Petel, Timothée de Rauglaudre. (Au travers de plusieurs portraits de chrétiens qui ont osé se lever au nom de l’Evangile, les auteurs de cet ouvrage nous font découvrir la puissance de la foi chrétienne lorsqu’elle est utilisée pour contester l’ordre établi et renverser les puissants de leur trône.) “Le trombinoscope des évêques 2024-2025” sous la direction de Christian Terras et du média Golias. (Cet ouvrage propose une présentation de tous les évêques de France, en leur attribuant des notes sous la forme de mitres ou de bonnets d’âne, le tout avec humour et un poil de satire)

“À la gauche du Christ : les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours”, de Denis Pelletier et Jean-Louis Schlegel.

Films ou séries :

“ Bénie soit Sixitine ”, téléfilm disponible en replay sur France Tv. (L’histoire d’une jeune femme catholique qui se marie avec un jeune homme intégriste catholique. Ce téléfilm parle de l’emprise et des dangers de ce mouvement catholique, et des difficultés pour en sortir).

”, téléfilm disponible en replay sur France Tv. (L’histoire d’une jeune femme catholique qui se marie avec un jeune homme intégriste catholique. Ce téléfilm parle de l’emprise et des dangers de ce mouvement catholique, et des difficultés pour en sortir). “ Les éblouis ”, de Sarah Suco. (Film sur les phénomènes d’emprise sectaire dans une communauté catholique du Renouveau charismatique).

”, de Sarah Suco. (Film sur les phénomènes d’emprise sectaire dans une communauté catholique du Renouveau charismatique). “Conclave”, de Edward Berger. (Fiction sur un conclave pour nommer un nouveau pape, dans lequel les enjeux de pouvoirs et les luttes internes de la curie romaine sont mis en avant.)

Podcasts :

“ Les deux pieds dans le bénitier” : Le podcast qui pose un regard catho sur les luttes dans notre temps. Nous vous conseillons leur épisode : “Le courage d’être soi. Transidentités en Eglise” avec Cyrille de Compiègne, membre et porte-parole de l’association LGBTQIA+ chrétienne DetJ Arc en Ciel.

: Le podcast qui pose un regard catho sur les luttes dans notre temps. Nous vous conseillons leur épisode : “Le courage d’être soi. Transidentités en Eglise” avec Cyrille de Compiègne, membre et porte-parole de l’association LGBTQIA+ chrétienne DetJ Arc en Ciel. « Oh my Goddess » : Il s’agit d’un groupe de femmes réunies autour d’un projet de deux podcasts pour proposer des voix féministes et intersectionnels sur les enjeux de genre dans la communauté chrétienne. “Les maculés conceptions” qui est un podcast qui s’empare des enjeux de genre dans le catholicisme” et “Bonne nouvelle” : la parole inclusive du dimanche, qui nous propose d’entendre une homélie dominicale progressiste.

» : Il s’agit d’un groupe de femmes réunies autour d’un projet de deux podcasts pour proposer des voix féministes et intersectionnels sur les enjeux de genre dans la communauté chrétienne. “Les maculés conceptions” qui est un podcast qui s’empare des enjeux de genre dans le catholicisme” et “Bonne nouvelle” : la parole inclusive du dimanche, qui nous propose d’entendre une homélie dominicale progressiste. « Hérétique podcast » : est un podcast qui propose un espace d’écoute et des ressources pour les croyants en déconstructions des dogmes et des doctrine religieuses, et dans le but de développer un esprit critique

Médias :

Les Jours : média en ligne proposant notamment des séries d’articles du journaliste catholique Timothée de Rauglaudre, notamment sa série “ Les ensoutanés” sur la communauté Saint Martin ou “ Tempête sur le diocèse ” sur les dérives au sein du diocèse de Fréjus Toulon quand l’évêque ultra conservateur Dominique Rey était à sa tête.

sur la communauté Saint Martin ou “ ” sur les dérives au sein du diocèse de Fréjus Toulon quand l’évêque ultra conservateur Dominique Rey était à sa tête. Témoignage Chrétien : journal historique chrétien, ancré à gauche. Il a été fondé en 1941 à Lyon par des résistants chrétiens. C’est le plus vieux titre issu de la Résistance encore publié. En 2013, il a soutenu le mariage pour tous malgré la mobilisation catholique contre cette avancée pour les droits des personnes LGBTQIA+. Il s’agit d’un journal libre et engagé qui n’est affilié à aucune Église ni institution religieuse. Ce journal prend aujourd’hui la forme d’une lettre hebdomadaire avec différents articles de journalistes indépendants sur l’actualité chrétienne notamment. Il propose également un cahier trimestriel

Golias : journal Catholique critique du fonctionnement de l’institution catholique. Golias propose un hebdomadaire, un bimestriel ainsi que des livres publiés avec sa maison d’édition. Ce média est engagée sur les questions d’inclusion de genre et d’orientation sexuelle, contre l’antisémitisme, contre l’extrême droite ou encore contre les violences sexuelles dans l’Eglise.

