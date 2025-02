Même dignité que les hommes mais certainement pas égalité, cette émission traite de la place des femmes dans l’Eglise catholique. Notre invitée exceptionnelle est Anne Soupa, théologienne, autrice et militante féministe chrétienne.

Si vous avez aimé l’émission, voici quelques recommandations pour accompagner vos réflexions :

Livres de notre invitée Anne Soupa :

Les pieds dans le bénitier avec Christine Pedotti – 2010

Dieu aime-t-il les femmes – 2012

Douze femmes dans la vie de Jésus – 2014

Judas, le coupable idéal – 2018

Consoler les catholiques – 2019

Pour l’amour de Dieu – Pourquoi j’ai osé bousculer mon Eglise ? – 2021

Pâques – Art du passage – 2022

Espérer – Manifeste pour la renaissance du Christianisme – avec Christine Pedotti – 2022

Se réformer ou mourir – 2023

Marie telle que vous ne l’avez jamais vue – avec Sylvaine Landrivon – 2024

Autres livres

« Jésus, l’homme qui préférait les femmes » de Christine Pedotti – Les évangiles comme on ne les a jamais lus

« L’Eglise, des femmes avec des hommes » d’Anne-Marie Pelletier

« La part des femmes – Relire la Bible pour repenser l’Eglise » – Sylvaine Landrivon

« Féministe et chrétienne » de Lucetta Scarafia, surnommée la féministe du Vatican

« Pionnières – Comment les femmes sont devenues pasteures ? » de Lauriane Savoy

Podcast

Des femmes et un Dieu, un podcast pour faire entendre des voix de femmes dans une Eglise qui donne trop souvent l’impression d’être façonnée par et pour les hommes. Des femmes chrétiennes aux profils variés racontent leurs rapports avec Dieu, la foi et l’Eglise – 4ème saison.

https://open.spotify.com/episode/6UDgepSgPtZgtfTNvwWZbP?si=7fc6c04dc8b94dbe

D’abord un podcast, ce mouvement propose aussi des cercles de femmes une fois par mois

Podcast Oh my Goddess qui se décline sous 2 formes

https://ohmygoddess.fr/

Bonne nouvelle – la parole inclusive du dimanche . Pendant l’Avent et pendant le Carême, un ou une invité.e nous donne à entendre chaque semaine l’homélie et ce depuis 5 ans

https://open.spotify.com/episode/5aFYhIy0kLOJn11Cr0RZKu?si=828536e035474fc0

Les maculées conceptions – l’autre podcast qui s’empare des enjeux de genre du catholicisme

https://open.spotify.com/episode/1WnAOr47jqwpYioH51g849?si=5c99bc8e8dc8b410c

Visionnage

les Cycle de conférences du comité de la Jupe sur YouTube dont le dernier sur « Catholicisme et pouvoir » et celui qui commence ce soir 25 février « Juives, protestantes, musulmanes : qu’ont-elles à nous apprendre ? »

https://www.youtube.com/@comitedelajupe9149

Retrouvez l’auberge virtuelle Chez Re-née créée fin 2024 par un collectif à l’initiative d’Anne Soupa et Christine Pedotti sur le site internet dédié

Chez Re-née | Auberge virtuelle, où foi et partage résonnent avec RE-naissance

Ouverte à tout·e passant·e et où l’on se dit ensemble ce qui est bon dans le christianisme ! Chez Re-née vous propose d’écouter, de goûter, d’accueillir, les témoignages vidéos de celles et ceux qui disent en quoi le christianisme est bon pour eux et pour le monde. Et si vous le souhaitez, proposez, vous aussi, votre témoignage via ce site.

Si vous souhaitez nous contacter : pourunaccueilinconditionnel@gmail.com