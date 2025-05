Droit à l’avortement des femmes catholiques : un tabou à lever !

Pour cette émission autour du droit à l’avortement, nous avons reçu Adeline, co-présidente du Comité de la Jupe qui vient tout juste de changer de nom pour Magdala, association catholique féministe. Le droit à l’avortement est probablement le sujet le plus clivant au sein de la communauté catholique. Pourtant, en tant que catholiques, comment ne pas être en faveur du droit à l’avortement lorsque l’on sait qu’une femme toutes les 9 minutes meurt des suites d’un avortement clandestin, que depuis l’annulation du droit à l’avortement aux E.U la mortalité infantile a augmenté de 13% et la mortalité maternelle de 56% dans certains États comme le Texas, que l’accès à l’avortement a permis aux femmes de s’émanciper et de ne plus être contrainte d’être mères si elles ne le souhaitaient pas, etc.

Nous avons conscience que cette émission risque de heurter certains catholiques, mais il est nécessaire d’instaurer du débat sur ce sujet au sein de notre communauté pour sortir du dogme idéologique. Il ne s’agit pas de dire que nous sommes « pour l’avortement ». Cela n’aurait aucun sens. Mais nous sommes en revanche en faveur du droit à l’avortement sans entraves religieuses ou morales pour toutes les femmes souhaitant y avoir recours.

Pour aller plus loin sur ce sujet, nous vous proposons de découvrir les textes et les biens culturels suivants :

Poème de Fanny Perret, suite à la décision de la Cour suprême aux États-Unis d’annuler l’arrêt Roe V. Wade, donnant ainsi aux États le droit d’interdire l’avortement :

Plus de place assise en salle d’attente

Il n’y a plus de chaises vides au Planning.

15h30

Nouvel étage sur ma pile de gobelets

Rivière d’expresso dans le sang

Je suis café fatiguée.

Coincée dans un nuage de sueur

Mes yeux tournent, me vomissent son image

Le toucher de ses mains sales

Je prends un journal pour oublier la chaleur:

« Vendredi noir pour l’IVG

A voté

Avorté

Aveux tus

Expulsée décolleté

Trop voilée

Agressions minimisées

Manifestantes embarquées. »

De la cour du lycée à la Cour suprême

La musique est la même

Le son de leurs rires gras qui pensent décider

Où iront nos corps

Et déforment nos notes pour jouer leurs accords.

Films, documentaires et séries :

« Une affaire de femmes », film de Claude Chabrol sorti en 1988 avec Isabelle Huppert notamment. Il s »inpire de l’histoire vraie de Marie-Louise Giraud, une des dernières femmes guillotinées en France, en 1943 pour avoir pratiqué des avortements

« Il suffit d’écouter les femmes », documentaire diffusé par France Television basé sur les témoignages de femmes ayant avorté entre 1955 et 1975, on y découvre notre grand-mère, notre tante, des femmes très ordinaires qui ont du rechercher une personne pour les aider, parfois leur propre fille, mettre en danger leur santé, vivre dans le secret cet acte absolument pas anodin. L’INA qui avait lancé l’appel à témoignages en a fait une série du même nom.

« L’événement » de Audrey Diwan d’après le roman d’Annie Ernaux : « France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit. » (Source : Allo ciné)

Tribunes :