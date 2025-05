La communauté catholique face à la banalisation de l’extrême droite !

L’Église catholique peut-elle être un soutien aux idées d’extrême-droite ?

De puissants hommes d’affaires à la foi catholique revendiquée financent en France des médias et des projets visant à promouvoir ces idées. 42 % des catholiques pratiquants français ont voté pour des listes d’extrême droite lors des élections européennes de juin 2024, selon un sondage IFOP commandé par le journal La Croix.

Pourtant les évangiles nous montrent Jésus proche des pauvres, des souffrants, des isolés. Nous ne l’imaginons pas refusant d’accueillir une personne au prétexte qu’elle serait étrangère.

Nous vous proposons d’y réfléchir lors de ce nouvel épisode de notre émission radio « Prière de l’ouvrir ! »

Pour cela, nous avons invité Marcel Rémon, prêtre, jésuite, directeur du Centre de Recherche et d’Actions Sociales (CERAS) situé à La Plaine Saint Denis et de la Revue Projet. Il avait notamment pris position contre les idéologies de haine dans le cadre du rassemblement chrétien contre l’extrême droite “Justice et Espérance” : https://youtu.be/SETC8dXiRQk?si=T0Z1OjAZ7BUGm533

Pour aller plus loin, nous vous proposons quelques biens culturels :

Tribunes et textes :

Les tribunes que nous avons écrites ou signées en tant que membres du collectif catholique P.A.I.X :

“L’appel de 10 000 chrétiens : “Au nom de notre foi, nous voterons contre l’extrême droite”, La Croix

“Extrême droite : Messieurs les évêques, pourquoi nous avez-vous abandonnés ?” Golias

“MM. Pierre-Edouard Stérin et Vincent Bolloré, votre trahison du message de Jésus est inacceptable pour les chrétiens que nous sommes”, Le Nouvel Obs.

Autres tribunes ou textes :

“L’Église catholique face à la montée de l’extrême droite”, site d’Anastasis.

“Éléments pour un anti-fascisme chrétien”, site d’Anastasis.

Ouvrages :

“Vaticangate” de Vicens Lozano.

“Encyclique “Fratlli tutti”, Pape François : «Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. (8)

« Abbaye de Lagrasse entre masques et mensonges », Jean-Michel Mariou.

Podcasts :

“Les deux pieds dans le bénitier” : Le podcast qui pose un regard catho sur les luttes dans notre temps. Nous vous conseillons leurs épisodes : “Face à l’extrême droite – Une attitude chrétienne” d’octobre 2024 et “Sois vainqueur du mal par le bien (Rm 12,21) – Résister à l’extrême droite” de mai 2021

Médias à suivre :

Les Jours : média en ligne au sein duquel publie le journaliste catholique Timothée de Rauglaudre

Golias : journal catholique critique du fonctionnement de l’institution catholique. Golias est engagé notamment contre l’antisémitisme et contre l’extrême droite.

Street Press

Rue 89 Lyon

Blast

Vous avez des retours sur cette émission ? Des recommandations ? Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail : pourunaccueilinconditionnel@gmail.com