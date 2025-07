La princesse qui ne voulait pas de prince charmant

Le syndicat mixte l’Edenn, Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle, est chargé de coordonner la reconquête du bon état de la qualité des milieux aquatiques de l’Erdre et de ses affluents. Une approche qui va au-delà de la seule question de la qualité de l’eau, et qui se penche sur l’eau, les berges, les affluents et la biodiversité.