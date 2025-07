Ça veut dire quoi s’engager ?

Au sommaire du pédalo ce soir !

Marion a passé une belle demi-journée avec des volontaires en service civique de UNIS-CITE et de la Fédération des centres sociaux. Au programme, une belle émission autour de l’engagement. Ca veut dire quoi s’engager ? Et bien on pourra écouter leurs reportages dans ce Pédalo !

On a également la chance de pouvoir accueillir Pierre avec nous ! Petite carte blanche à notre trésorier pour cette fin de saison !

Voilà, vous savez tout, ajustez votre gilet de sauvetage, le Pédalo part à l’abordage !