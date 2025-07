«Lorsqu’un caméléon arrive dans un endroit, il prend la couleur des lieux.»

On accueillera également un invité qu’il me tenait à cœur d’avoir à mes cotés pour cette dernière du Pédalo : George Mboussi. Conteur, comédien, qui a fait ses œuvres au théâtre national congolais… Je lui ai proposé de venir m’accompagner pour cette dernière émission… Et oui, car c’est la dernière émission que j’anime sur Radio Campus Angers, après 11 ans de présence sur cette antenne. Alors comment dire au revoir ? Et bien j’ai proposé à Georges Mboussi de le faire tout en sagesse, tout en philosophie, avec deux contes africains… Le lièvre et le piment, la foret interdite et Le Caméléon.