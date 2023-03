HUMAN BEAT BOX

Ce mec fait des trucs bizarres avec sa bouche bizarre ! Laurent Duprat, alias L.O.S. est human beat boxer… il fait toutes sortes de sons, bruits, instruments, rythmes, chants, en fait il fait tout avec sa bouche et comme le talent (et le travail me corrigera-t’il) fait le reste, cela donne des moments de grâce dans un monde qui s’ouvre de plus en plus à cette discipline hors du commun. Laurent est également comédien (cie la boite à sel) et les passerelles entre ces deux univers donnent un Afterwork passionnant ! Je vous invite à écouter l’ensemble des extraits diffusés dans cette émission, sélectionnés par Laurent pour l’occasion, les liens en bas de page…

Ronan Pichavant, directeur du Festival d’Anjou, nous présente une pièce jouée dans le cadre des Hivernales, La Mouche, création de Valérie Lesort et Christian Hecq, de la Comédie-Française, promesse d’un grand moment de théâtre.

Thomas est à la réalisation, belle écoute !

Olivier Piat