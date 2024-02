Pierre Gay, fondateur du Bioparc de Doué-la-Fontaine !

Pierre Gay est l’héritier de la carrière qui accueillait quelques dizaines d’animaux de manière un peu marginale au sud-est de l’Anjou dans les années ’60. Devenu le zoo des Minières, évoluant en zoo de Doué et pour ses 50 ans rebaptisé Bioparc de Doué-la-Fontaine, qui est dirigé maintenant par François Gay, fils et petit-fils de la lignée !

Est-ce que vous pensez vraiment qu’une petit heure suffit à résumer une vie d’aventurier ? Pierre Gay est un aventurier d’un nouveau genre, du prochain monde ! Non pas à la recherche de nouvelles espèces et de nouveaux continents, mais oeuvrant dans la conservation et la valorisation de ce que la nature perd un peu plus chaque jour, en grande partie à cause de l’homme et de sa folie… cela c’est en filigrane car Pierre n’accuse pas, ne critique pas ni ne diffame, c’est un homme qui avance les bras tendus vers son prochain, quel que soit sa passion et son pays. Un homme qui avance vers de nouveaux projets, de ceux qui résonnent avec de nouvelles rencontres… Au look d’éternel adolescent et ses favoris à la Gotlib, Pierre Gay et sa fondation n’ont pas la prétention de changer le monde, mais plutôt de le retrouver !

Avec Emma Schaaff à la réalisation, bonne écoute !

Olivier Piat