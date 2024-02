Bouquet d’ecchymoses

Si le spectacle est collectif chacun en a fait une aventure très personnelle !

Comme plusieurs tiges forment un joli bouquet, Pierrette Dias-Valerio, Tony Gallau, Oxalik et Pascal Boursier rassemblent leurs talents pour faire un spectacle réfléchi, émouvant et complet de tous les arts qui ont pu toucher la vie d’un homme qui arrive à la première moitié d’un siècle. On assiste ensemble, et dans cette émission au premier chef, à l’évolution d’un projet : des textes d’abord, essayer d’y ajouter une musique, l’enregistrer, pourquoi pas !? et si on le montait sur une scène ?

La Comédie Février 2024,

vous aurez la chance de découvrir un évènement se créer sous vos yeux, il évoluera avec le temps, avec les spectatrices et les spectateurs… mais vous, si ce spectacle vous changeait ? Belle écoute et… bon spectacle !

Olivier Piat

NB pour Pascal Boursier :

le texte évoqué de Philippe Besson, extrait de « Arrête avec tes mensonges »