…et si vous alliez au théâtre !?

Deux pièces d’Eric-Emmanuel Schmitt se jouent le même soir à Angers, cela valait bien une nouvelle émission…

Au théâtre de la Comédie retrouvez Gwénaël Ravaux et Philippe Rolland dans Petits crimes conjugaux… à cette occasion Philippe revient sur son parcours, l’apprentissage d’un comédien, la cas Rolland n’aura plus de secret pour vous…

Marc Chaouat fait tourner ses pièces coups de cœur avec Et si on allait au théâtre, et la pièce Variations énigmatiques fait un arrêt à Angers salle Claude Chabrol… Marc parle comme personne de son amour du théâtre, de la vie et sa passion de la transmission (pas que des flyers, non non Pascal !)…

… et justement Pascal Boursier qui connait bien nos deux invités sème son grain de curiiosité, son grain de sel, qui doutais encore que cet homme avait plus d’un grain dans sa besace ?!

Réalisation de l’émission Thomas, une playlist théâtre, et la bonne humeur au premier rang ; belle écoute !

Olivier Piat