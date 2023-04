Christophe BELLOEIL prend soin des autres…

Il a caressé une carrière d’artiste plasticien, embrassé une vie d’auteur compositeur interprète et s’est finalement lové dans le fauteuil de psychanalyste… on peut parler d’un parcours singulier, unique, pour un être qui l’est tout autant ; je suis ravi que Christophe Bell Oeil accepte ce moment de curiosité et de partage…

Avec Oriane Savouré-Lucas, Pascal Boursier, Thomas à la réalisation ! Belle écoute,

Olivier Piat

(mais une question me vient en sortant de ce studio.. Pourquoi Christophe ne s’est-il pas orienté vers l’art-thérapie ?… bien, ce sera l’objet d’un deuxième émission… à bientôt Christophe ! 😀)