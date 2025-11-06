Publié le par Olivier

Cité des soins #2 – Animatrices

Dans cette deuxième émission de notre triptyque consacré à cette structure, continuons à explorer la Cité des soins, formidable association qui accompagne pendant leur parcours de soins les malades du cancer. Ouvert à toutes et tous, gratuit, l’accompagnement d’un an bénéficie d’une multitude d’ateliers sur lesquels nous revenons, avec des focus sur la médiation végétale, animée par Clara David, et l’écriture thérapeutique, conduite par Dorothée Du Plessis. Le plateau de l’émission est complété par Marion Gendre, assistante administrative et opérationnelle, et Jean-Yves Aubin, hirondelle de la Cité (hirondelle, késako ?…).

La réalisation est assurée par Emma Schaaff, avec Jérôme Rey ! Belle écoute…

Olivier Piat

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.