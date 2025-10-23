Vous dire que Nino Vella est parti trop tôt ? Vous dire surtout quelle chance d’avoir croisé la route de Nino Vella, de près ou de loin.

De près pour sa famille, ses amis ; son frère Renaud Vella et son amie Neïla Calendreau viennent présenter l’album solo dont Nino rêvait : Plage des bigorneaux.

De loin pour ceux qui aimaient sa musique, sa sensibilité, et qui auraient voulu connaitre la suite des créations de ce talentueux mélodiste.

Pour toutes et tous Nino Vella restera éternellement le beau jeune homme qui nous fait danser, chanter, fredonner ses mélodies et toucher nos émotions du bout de ses notes.

Avec Pascal Boursier et Jérôme Rey… Belle écoute !

Olivier Piat