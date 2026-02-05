Angers Comedy Festival #2

4 jours de fête et d’ambiance assurée pour cette usine à rires ! Le Palace Comedy, premier lieu angevin destiné au stand-up, a trouvé sa place et ne désempli pas ! Mais le pari du Angers Comedy Festival c’est d’investir des lieux emblématiques de la ville et d’y jouer là aussi du Stand-up ! Le cinéma Pathé, le Centre de Congrès, le Grand Théâtre vont vibrer et rire pendant quatre jours grâce à l’équipe du Palace et leurs dizaines d’humoristes mobilisés. Chez eux 90 places, sur les 4 jours de Festival 4500 billets vendus pour l’ensemble des spectacles proposés. Un grand bravo pour l’organisation et de belles barres de rire en perspective ! Merci à Benjamin du Palace et Emilien Augereau d’être venus présenter le bébé !

Avec Jérôme Rey et Magic Eliot à la réalisation, belle écoute !

Olivier Piat