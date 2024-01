LA VOIX EST LIBRE | Le vent | N°8

Ce ne sont ni Ciaran ni Domingos qui soufflent sur la Voix est libre mais un autre vent, celui qui transpire et respire à travers Anne, Caroline, Ghislaine, Julien et Pascale. Un vent nouveau, un vent frais du matin, un petit vent léger comme on les aime !

Et qu’est-ce qu’il nous amène ce vent-là ? Le blizzard des uns, la brise des autres et toujours un souffle de liberté (osons le lyrisme !).

Dans cette émission dédiée au vent, vous écouterez :

Un extrait du Vent de Georges Brassens

Qui sème le vent récolte le tempo de MC Solaar

Ces grands moments de solitude de Tété

Blowing in the wind par Joan Baez

La femme du vent d’Anne Sylvestre

Et vous entendrez surtout :