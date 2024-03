LA VOIX EST LIBRE | Le train | N°12

Amies et amis du rail, cette émission est pour vous ! Vous l’aurez compris c’est du train qu’il sera question. Pas du train-train quotidien mais bien de celui qui roule à grande ou petite vitesse, traverse les villes et les campagnes et nous donne l’occasion de lire ou d’y vivre parfois des aventures.

Alors prêts à monter dans le wagon avec Anne, Caroline, Julien, Ghislaine, Lucie et Pascale pour des lectures, des chansons, un quiz et comme toujours des surprises.

Vous entendrez parler de Jack London, de Jean d’Ormesson, de François et Valentin Morel, de Primo Lévi et vous écouterez :

Hobo’s Lullaby de Woodie Guthrie

Les trains de Mademoiselle K

Le petit train des Rita Mitsouko

Des trains de Pierre Lebas

Bon voyage car c’est à nous de vous faire préférer le train !