LA VOIX EST LIBRE | Les arts de la table | N°11

Dans cette nouvelle émission, nous avons choisi de mettre les petits plats dans les grands, de repasser les nappes de nos grands-mères, de sortir l’argenterie et d’entortiller les serviettes. Notre sujet : les arts de la table ! On met donc le couvert et on se régale avec les 6 convives que nous sommes : Lucie, Julien, Anne, Ghislaine, Caroline et Pascale.

Il y en aura pour tous les goûts : du cinéma avec Lucie, de la désinvolture avec le lézard de Julien, des fourchettes et encore des fourchettes avec Anne, du féminisme avec Ghislaine et Anne, des bonnes manières avec Pascale et Caroline.

Dans cette émission, une invitée de marque (non ce n’est pas Nadine de Rothschild, c’est beaucoup mieux) : l’artiste, peintre sur céramique et porcelaine, Françoise Bazantay que nous remercions pour ce délice d’interview.

Vous entendrez des extraits de :

L’élégance du hérisson, de Muriel Barbery

Pierre Michon

Le bonheur de séduire, l’art de réussir, de Nadine de Rothschild

Mais aussi de la musique :

La complainte du progrès, de Boris Vian

Les bonnes manières, d’Ultravomit

Vaisselle cassée, de Pierre Perret,

La vaisselle, d’Anne Sylvestre

Une jolie fleur, de Georges Brassens par nos douces voix

Un grand merci à Violette et Ambre pour leur prestation vocale des « Arts de la table », à Augustin pour la technique et à Guy Degrenne qui ne réussira jamais dans la vie !