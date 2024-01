LA VOIX EST LIBRE | L’ennui | N°9

Croyez-vous qu’on ait le temps de s’ennuyer à La voix est libre ? Non, certainement pas ! Pourtant cette émission s’attardera sur l’ennui ; l’ennui du dimanche en pyjama, l’ennui des réunions qui s’éternisent, l’ennui au cinéma ou ailleurs. Comme d’habitude, nous déclinons le thème avec des textes écrits par nous ou par d’autres et avec des musiques que nous choisissons en fonction de ce thème. Ne nous morfondons donc pas et ennuyons-nous joyeusement !

Vous écouterez :

Qu’est-ce que je peux faire d’Anna Karina et Philippa Katherine

Eliott Smith “Ballad of Big Nothing,” extrait de l’album Either /Or

L’ennui des après-midi sans fin de Gaël Faye

Et vous entendrez :