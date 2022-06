Episode 7 – Même pas mal

L’épisode 7 de Fierce, « Même pas mal », emprunte son titre à un morceau de la jeune et prometteuse rappeuse de Toulouse : Zinée , et représente bien la relève féminine du rap français, bien déterminée à se tailler une place de choix sur la scène musicale.…On consacre cette nouvelle heure d’écoute aux rappeuses francophones, celles, qui depuis les années 2010, s’entêtent à casser les codes en s’implantant sur une scène qui, à bien des égards, a pu leur être hostile. Lors de l’épisode précédent, on s’était intéressés à la genèse du rap hexagonal, et à ses pionnières, place maintenant aux artistes féminines qui rappent en français, et secouent le monde du hip hop depuis les années 2010, plantant les graines d’une révolution en cours. Au menu, les sons de Black Barbie, La Gale, Billie Brelok, Lala &ce, Le Juiice et bien d’autres, confrontés aux analyses avisées de la rappeuse Pumpkin, la sociologue Marie Sonette, ou encore la manageuse et activiste Lola Levent … Embarquez avec moi sur le flow du hip hop francophone contemporain porté par des femmes, flamboyantes, tenaces, et fières!

