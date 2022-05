Episode 6 – Les Filles Du Mouv’

À l’occasion du premier épisode de Fierce, version française, souvenons-nous des pionnières du rap hexagonal, qui malgré leur présence et leurs contributions à ce style musical débarqué des Etats Unis dans les années 80, ont été largement invisibilisées. L’éclosion du hip-hop français est presque toujours racontée au masculin, alors que ces rappeuses, bravant les stéréotypes de genre, se sont battues pour accéder, elles aussi, à la scène, et revendiquer leur colère.

Merci à Eloïse Bouton, Constance Legeay, Lola Levent, et Marie Sonette pour leurs témoignages, et à Karim Hammou et Bettina Ghio pour leurs travaux de recherche.

