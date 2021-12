Episode 3 – Gangsta Queens

Dope Is How It’s Done > MC Peaches

1991 Eastwest Records /

Livin In A Hoe House > HWA

1990 Drive By Records /

No Means No > BWP

The Bytches, 1991, No Face Records /

Stompin’ To Tha 90s > Yo-Yo

Make Way For The Motherlorde, 1991, EastWest Records America /

Fire It Up > Da Brat

Funkdafied, 1994, So So Def /

Funk Vibe > Bahamadia

Funkdafield, 1993, IQ Records /

Afro Puffs > Lady Of Rage

1994, Death Row Records /

Progress Of Elimination > Bo$$

Born Gangstaz, 1993, Columbia /