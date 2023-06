Astronaute, chanteur, star de cinéma, footballeur professionnel… Pendant l’enfance, on rêve en grand. Dans cet épisode, on raconte nos rêves et compare nos visions de l’avenir.

Grandir, un podcast réalisé par Martin Colas et Mattéo Mousseau, produit par Radio Campus Angers. #103FM #DAB+