Sans se mentir, quand on retombe sur certaines photos de nous enfants, on n’assume pas trop nos tenues… Cette époque où nos mamans ou nos papas nous achetaient des habits est loin derrière nous. De notre côté, on s’est demandé quelle importance a le vêtement dans nos vies.

Grandir, un podcast réalisé par Martin Colas et Mattéo Mousseau, produit par Radio Campus Angers. #103FM #DAB+