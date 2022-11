Est-ce que vous jouez encore ? Il est loin le temps où on gambadait dans la cour de récré ou quand on jouait aux billes pour empocher celles des autres (surtout quand elles étaient plates). Alors on s’est demandé pourquoi la place du jeu se réduisait en grandissant. Et s’il était encore possible de jouer en devenant adulte.

Grandir, un podcast réalisé par Martin Colas et Mattéo Mousseau, produit par Radio Campus Angers. #103FM #DAB+