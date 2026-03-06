Starting Block 06-03-26 : Nerlov

Figure incontournable de la scène musicale angevine, Nerlov creuse son sillon de chanson electro-pop dans un deuxième album, sobrement intitulé « Naïf », à paraître en septembre.

Entouré des mêmes amis/collaborateurs que sur ses précédentes productions, il s’est amusé à étoffer ses arrangements, ajoutant à ses habituels synthés des instruments à vent et de la batterie, pour l’énergie rock dont il est issu. Quant aux textes, ils poursuivent dans le registre faussement simple teinté de mélancolie lorgnant vers le cynisme qui est sa marque de fabrique, au même titre que son chant cristallin et haut perché.

Un premier single, « Mon plus grand regret », est paru en janvier en attendant l’album. On écoute aussi avec lui une version dépouillée de « MacLeod », tiré d’un EP de reprises en piano-voix qu’il s’est amusé à faire de certaines de ses chansons. On conclut l’émission avec « Quel dommage », un tube de son premier album « Pas si grave », sorti en 2024.