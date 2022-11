Le premier album, Médecines, de The Balek Band est le produit d’un magma d’influences, l’émanation d’une grosse décennie de vies traversées par la musique. Dans l’orbite de la communauté Abstrack, la danse et la fête ne sont jamais loin : dans Médecines, elle dessinent l’ossature multicolore d’un corps traversé par des impulsions aussi fortes que diverses. Nous discutons aujourd’hui avec Vidock, la tête pensante du groupe à propos du groupe, de l’album, du visuel et du label … Bonnne écoute https://thebalekband.bandcamp.com/album/m-decines