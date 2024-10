Alright Mela, tout va bien ?

Alright Mela est un duo devenu trio. Jaouad El Garouge à rejoint Markus et Xavier pour un projet aux sonorités techno-orientales avec des influences venues toute droit du Pakistan et d’ailleurs

Alright Mela, ça veut dire « tout va bien » en maltais. Mais est-ce que tout va vraiment bien ? A travers leurs textes engagées, ils parlent de la guerre, des mamans, du dérèglement climatique et des droits des femmes.

Un reportage de Hugo Checinski pour Radio Campus Angers.

