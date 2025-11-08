Starting Block 07-11-2025: Rest Up

L’un des plus éminents fleurons de la scène rock angevine actuelle, Rest Up est venu dans Starting Block à l’occasion de la sortie de “Real Sensations”, paru fin septembre. Enregistré en Angleterre et coproduit par des labels parisien et belge, ce premier album place le jeune trio et son art punk mêlant énergie brute et sophistication (on pense à Shame, Ditz ou encore Gilla Band – dont le chanteur a assuré l’enregistrement) sur la carte non seulement française mais européenne du rock indépendant. Il faut dire que l’ambition de Simon, Hugo et Hippo (malheureusement absent lors de l’émission) est largement à la hauteur de l’enjeu. Interview assurée par Patrick Haour de l’émission Angers Rock City sur Radio Campus Angers.

