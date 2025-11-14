Starting Block: Fragile

Quintet angevin formé pendant les confinements du Covid, Fragile a puisé dans ses racines punk et hardcore et les a réactualisées en n’ayant pas peur d’aller vers davantage de mélodie et d’accessibilité. Après des dizaines de dates en France et en Europe et des passages remarqués dans plusieurs festivals comme les Inouïs du Printemps de Bourges, le groupe a sorti son premier album “Big Big Smile” début novembre et commence à faire sérieusement parler de lui un peu partout. Ils sont venus raconter tout cela dans Starting Block.

