Taxi Kebab (Dj-Set)

*******INFOS*********

Au croisement d’influences venant de toutes parts, Taxi Kebab est la collision entre synthétiseurs, boîtes à rythmes, guitares modulées et buzuq amplifié.

Dans une réappropriation de sa langue paternelle, c’est à travers un registre poétique libérateur que Leïla Jiqqir (buzuq, guitare et voix) interfère avec les arpèges acides

et nappes ruisselantes entraînées par les expérimentations de Romain Henry aux machines.

Majoritairement électronique, la musique du duo franco-marocain côtoie parfois des influences krautrock, psyché, techno, habitées par le spectre des racines Nord Africaines. Laissant apparaître des bribes d’identités troubles, leur son, comme une échappée nocturne, sillonne les paysages à travers un son brut, psyché, désorienté et désoriental.

Après leur 1er single Lmchi w Rjou3 (mai 2019) et 3 ans de tournée (France & Europe), le duo a sorti son second single Ttabla en Septembre 2021 sur la compilation Musique de Fête (Nowadays Records).

Leur premier EP Visions al 2ard sortira au printemps 2022 précédé de deux singles sur le label Real World X.

LINKS

www.facebook.com/taxikebabmusic

www.instagram.com/taxikebab

www.youtube.com/c/TaxiKebab

www.taxikebab.bandcamp.com

www.soundcloud.com/taxikebab www.open.spotify.com/artist/47sKkybVg9NVz7IWvTezzy?si=TijRIwbHRc-QQztxYR_cjQ

********TRACKLIST*********

01 – Khtek – Unpredictable Freestyle V2

02 – SNOR – HKAYA

03 – clipping. – ’96 Neve Campbell (feat. Cam & China)

04 – De Staat – KITTY KITTY (Soulwax Remix)

05 – Charlotte Adigéry & Bolis Pupul – It Hit Me

06 – Acid Arab – Staifia (Polo & Pan Remix)

07 – Lalalar – Yamyam

08 – Rubin Steiner – Computer Heartbeat

09 – Baranauskas – Verbis

10 – Ibibio Sound Machine – Protection From Evil

11 – t-woc – Bum Nuites

12 – GAOUTA – Cold Wave Habibi

13 – Hazem B – Afrochawi (feat. Nidhal Yahyaoui)

14 – Cheb Runner – مربوحة Marbou7a

15 – Dauwd – Idris

16 – MANS O – HEALERS (ft. MBODJ & IKRAM BOULOUM)

Bon écoute et à bientôt sur le 103 f.m!