Gilb’r (Versatile records) (Dj-Set)

********INFOS*********

Un mix,c’est un moment,une envie,un mood du moment.J’essaye de pas trop réfléchir à ce que je vais jouer à l’avance,pour garder un côté spontané et frais,je l’espère. L’envie est venue un samedi soir,chez moi. Enregistré d’une traite dans mon salon,avec les derniers vinyles que j’ai acheté,d’autres trucs que j’avais pas écouté depuis longtemps,et quelques morceaux du label qui vont sortir.

GILB’R

https://versatilerecords.bandcamp.com

********TRACKLIST*********

HUMAN FLESH.LIES

JUDAH WARSKY.GILBERT COHEN.TOUT LE TEMPS TOUT LE TEMPS(ALICE LEWIS REMIX)

DAS BLUT.1987

ALAIN KAN.NADINE JIMMY ET MOI

CUMBAYA.IL N’Y A PAS DE RAISON

ELODIE LAUTEN.CON SPIRITO

EZRY AMRANY.DAAT HACHEM

CHATEAU FLIGHT.LIVE AT THE THEATRE DE VERDURE (UNRELEASED)

MONZAII’S-REGGAE FIVE.CRAZY RUPELL

BELL.IRMLER.LIEBZEIT.LIPPOK/THE THROWER

BIRTH CONTROL.GAMMA RAY

MOON RAYS-AMOR FATI (CUBO EDIT)

LA EDAD DE LOS COLORES.EL MISTERIO DE LA PIRAMIDE

FOLIE II.DISCO(BE MY TIME)

Bonne écoute!