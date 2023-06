Lipphead (Blockhead & Eliot Lipp) Dj-Set

Lipphead est la collaboration des producteurs new-yorkais Blockhead et Eliot Lipp. Il se situe entre le hip-hop groovy de Blockhead, basé sur des samples, et le funk électronique entraînant d’Eliot Lipp.

Sorti sur le label YHS Records, basé à Detroit, le projet est illustré par Maddison Chaffer, illustratrice du Michigan, qui a dessiné le personnage de Lipphead.

Tony Simon, alias Blockhead, crée et publie depuis vingt ans un hip-hop instrumental très particulier, funky et émouvant. Blockhead a produit neuf titres de l’album Labor Days d’Aesop Rock, acclamé par la critique, et la moitié des titres de l’EP suivant d’Aesop, Daylight. Il a également travaillé avec d’autres géants de l’indie tels que Atmosphere, Murs, Mike Ladd et Illogic. Son album Funeral Balloons, sorti en 2017, « poursuit le penchant de Block pour les grooves glissants couplés à des échantillons ésotériques et des titres de chansons ironiques » (Vice). En 2017, Blockhead a également collaboré avec YHS Records pour la réédition en vinyle de son album Uncle Tony’s Coloring Book de 2007, puis en 2018 pour la sortie en vinyle de son album The Art of the Sample.

Eliot Lipp est un musicien électronique basé à Brooklyn, New York. Lipp a sorti de la musique par le passé avec Pretty Lights Music et son propre label Old Tacoma Records. En 2017, Eliot a sorti son 10e album studio Skywave sur YHS Records. Billboard a qualifié l’album de « terrain de jeu sonore ». En 2018, Eliot a fait équipe avec Michna pour former le groupe techno/trap Minutes Unlimited.

*** Tracklist ***

Turkish Cotton – Larry June & Alchemist

For DOOM – Open Mike Eagle

Fizz (Instrumental) – Blockhed

I-69 – Roman Gianarthur

Tenkkeys – Spark Master Tape

Let The Dollar Circulate – Billy Paul

A Modern Promise – Francis And The Lights

Midnight Brain To Georgia – Lipphead

You Make Me Nothing – Energetics

Get Involved – George Soule

Bloodbath & Beyond – Lipphead

Do You Think I’m Sexy (Blockhead Remix) – Rod Stewart)

Shallow Halal – Lipphead

Haircut – Open Mike Eagle

20 (soba) – I.B.C.L.A.S.S.I.C

Morning Sun – Al Murray And The Cimarons

Don’t Worry Be Horny – Lipid

Midrash – Mach Homme

Rolling Loud – Lipphead

Buddies – Quelle Chris

Jump Shot – Jonwayne

Sex In The 80s (Snippet) – Lipphead