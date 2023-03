Housecall (Dj-Set)

Housecall est un duo de musiques électroniques actif sur Paris, Rouen et Berlin.

Passionnés de house, de disco et de grooves exotiques, ces deux amis d’enfance sont à la fois DJs, producteurs et animateurs radio depuis 2016 et comptent plus de 150 dates à leur actif.

Ils sont résidents de la radio RBL Berlin, du Quartier Libre de Rouen ainsi que fondateurs du collectif-label pluridisciplinaire Love Letters. En 2022, ils ont créé le projet live Why Why Why, en trio avec le DJ et producteur Baume, orienté new wave / synthpop.

Le projet s’est déjà produit à : Petit Bain, Glazart, à la folie paris, Le Printemps de Bourges, NDK Festival, Le Gore, Le Hasard Ludique, Le Point Ephémère, La Maroquinerie, Groom (Lyon), Refuge Worldwide (Berlin), Rinse France, Le Mellotron, L’Olympia, Le Mazette, Christa Kupfer (Berlin), Canal Barboteur, Club Calypso (Le Havre)…

*** Tracklist ***

Fusing Bubbles – Sam Goku

Count Me In – Will Hofbauer

Turbo Island – Gene On Earth

En voiture – Nicolas Duque

Crystal Clear – The Grid

Good Times Ahead – Nathan Pinder

Slingshot – Solar Suite

Bongoness – Kaval

Everything Must Fade – Luxe

Sex Line – simon longo

Everything (Paradise Mix) – Ezequiel G

These Days (Don’t Make Me Wait) – Llewellyn

Looking Back (Tornado Wallace Dub) – Andras & Oscar

Give Me A Sign (House Mix) – Index

Zulu (We’re One Nation) – Push / Pull