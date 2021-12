Christine (Dj-Set)

******INFOS******

https://sheischristine.bandcamp.com

https://soundcloud.com/sheischristine

Fondé en 2011, Christine est le projet de Nicolas, producteur

de musique électronique dark rouennais et créateur du Label

indépendant Mouton Noir records. Le projet a sorti 5 Eps, 2 albums

et une BO (du film SAM WAS HERE)et fêtera ses 10 ans en 2021.

Le groupe a bénéficié depuis ses débuts de plusieurs soutiens

(Découvertes du Printemps de Bourges, Booster parrainé par le FAIR,

Transmusicales de Rennes, Détours d’Adami, Tournée 78 tours) et se

produit régulièrement en France et à l’étranger. Christine compose

actuellement son troisième album qui verra le jour en 2022.

******TRACKLIST******

Radio Campus – Christine End Mix 2K21 (55 mn)

Gaspard Augé – Desert Sounds

Christine x Zadig – Deadly Moon

Rezz – Your Soul will Never be Released

Posij – Hella

Valentino Khan – Division

Noisia, Skrillex, Josh Pan & Dylan Brady – Supersonic

Cvpellv x Tapecut – Waves

Ivy Lab & Two Finger – Orange

Run The Jewels – Ooh LA LA feat Greg Nice & Dj Premier

Rezz & Eddie – Stress

SebastiAn – Women SS 19 Part II

Kavinsky – Renegade (Instrumental)

Bachelor of Hearts – Fences

SBCR – Blush

Gesaffelstein – Reset

The Chemical Brothers – We’ve Got To Try

Valentino Khan – Deathproof

Baauer – The Sheriff Of Midi

Swarm x Varien – Never Ending

Zac Waters – Freak

Zabo – Low

Christophe – Harp Odyssey

John Carpenter – Escape From New York (Christine Remix)

Mr Oizo – Sea Horses

Christine – Error 218

Christine – Organ Donor