L’intime à la radio : un reportage depuis le festival Longueur d’Ondes

A l’occasion de l’édition 2022 du festival Longueur d’Ondes à Brest, Sofia a réalisé un reportage sur le récit de soi et la narration intime dans les podcasts et à la radio.

Ces questions ont été abordées lors du festival, notamment par Pauline Verduzier, autrice des Molécules du désir et Charlotte Bienaimé, autrice d’Un podcast à soi. Sofia a pu les interviewer à l’issue des tables rondes qu’elles ont tenues. Ces narrations intimes sont souvent liées aux questions féministes et de genres. Elles nous invitent à une réflexion sur la valeur politique de nos expériences personnelles et leur médiatisation.

Emma a suivi Sofia pendant son reportage au festival, puis à Radio Campus Angers afin de vous faire découvrir les coulisses de sa réalisation dans une courte vidéo.