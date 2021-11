ApiDV – La plateforme ActifsDV

L’association ApiDV – Accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels, a crée ActifsDV, une plateforme conçue comme un portail d’accès à une bibliothèque de tutoriels de formation, un forum d’échanges et un outil de gestion à destination des accompagnateurs et des accompagnés du Club Emploi, mais aussi comme un site de référence à destination de tous les acteurs du domaine de la déficience visuelle et de l’emploi. Rencontre avec Pierre Marragou, président d’ApidDV, et Hervé Rihal, secrétaire général adjoint et délégué pour les Pays de la Loire.