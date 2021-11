Pôle In 49 – La coulée verte

Pôle In 49 est une association qui s’est donné pour objectif de fédérer les énergies autour des thèmes de l’emploi et la citoyenneté, avec une démarche qui se veut la plus collaborative possible. Elle a contribué à mettre en place une coulée verte imaginée comme un espace de vie collective, de jardinage, de récolte, de verdure et de déambulation, près de l’esplanade du Chapeau de Gendarme, à la Roseraie. Elle est matérialisée par quarante paloxs, des caisses fabriquées avec des chutes de palettes en bois. Rencontre avec Gilles, représentant de l’association.