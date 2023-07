Parcours d’un Infirmier psychiatrique au sein du Césame, depuis 43 ans.

L’actualité évoque régulièrement, depuis plusieurs années, et à juste titre, les difficultés de l’hôpital et notamment des Urgences! Par contre, il est très rare que l’HP, comme on dit et la santé mentale, au sens plus large fasse l’objet d’articles ou de reportages approfondis, si ce n’est lorsque des faits divers marquants ébranle l’opinion.

Afin de prendre un peu de recul sur ces évènements et d’exprimer une réalité qu’il côtoie depuis plus de 40 ans, Jean-Jacques a accepté d’être l’invité de la dernière émission de la saison. En tant qu’infirmier psychiatrique et représentant syndical, il décrit son itinéraire et rapporte les différentes étapes, les évolutions du Cesame et les enjeux auxquels il a été confronté!