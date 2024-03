20 Young Radio Show

JAMES vous propose une heure de mix Hip Hop et de musique Urbaine le premier vendredi du mois de 19h à 20h.

Retrouvez moi ce Samedi 2 Mars en guest au Privilige (11 rue des Tours, 49300 Cholet) accompagné de Dj Nuno et MC Falconn, plus showcase de TamSir et Wilkoss en première partie.

Tacklist :