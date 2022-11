12 Young Radio Show

JAMES vous propose une heure de mix Hip Hop et de musique Urbaine le premier vendredi du mois de 19h à 20h.

Rendez vous le Vendredi 2 Décembre, à partir de 18H00 cette fois ci accompagné de DJ Darck.

Bonne écoute !

Tracklist :

1 RUN DMC – It’s Tricky

2 Quaed City DJ’s – Space Jam

3 Rick James – SuperFreak

4 Nicki Minaj – Super Freaky Girl

5 Pop Smoke – DIOR

6 Demon One – Legendaire

7 Fresh Ft Niska – Allez Dehors

8 CJ – Whoopty

9 Russ Millions Ft Tion Wayne – Body

10 Riche – Seulement Seul

11 Tunisiano – Equivoque

12 Spy4 de la Rime Ft Saleem – Le Son Ses Bandits

13 Oxmo Puccino – On Danse Pas

14 Scred Connexion – Partis De Rien

15 Arsenik – Boxe avec Les Mots

16 112 Ft Notorious Big & Mase – Only You [Bad Boy Remix]

17 Laylow – WINDOW SHOPPER PART 1

18 Mariah Carey Ft O.D.B – Fantasy

19 Dj Hamida Ft Kayna Samet & Lartiste – Déconnecté

20 Shaggy X Mark Morrison – It Wasn’t Mack [Club D.Street Edit]

21 Def Bonf Ft K-Reen – Tu me Plais

22 Arsenik Ft Doc Gynéco – Affaire De Famille

23 Jay Z – 99 Problems

24 50 Cent – I Get Money

25 K7 – Come Baby Come

26 Anderson Paak Ft T.I. – Come Down

27 DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince – Prince Of Bel Air

28 LL Cool J – Mama Said Knock You Out

29 IAM Ft Method Man & Redman – Noble Art