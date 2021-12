03 Young Radio Show

DJ Young vous propose une heure de mix Hip Hop et musique Urbaine le premier vendredi de chaque mois de 19h à 20h.

A l’honneur dans l’émission, La Loi De Calle du Classico Organisé, Manifeste et Baisse le Monde d’ Orelsan, le nouveau ROHFF en featuring avec JUL..

Egalement Dirty Swift (DJ Mouv’ Radio) avec son single RED CUP en featuring avec DAVASY, et Dj HCUE (DJ officiel Sexion d’Assaut et Black M) avec son dernier single Do Not Interrupt DNI.

Rendez-vous le vendredi 7 janvier 2022 a 19H, pour la prochaine émission. Bonne écoute !

See you again !